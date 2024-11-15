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Ekonomi

ASELSAN, AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle satış anlaşması imzaladı

ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin 16 milyon 632 bin avroluk satış sözleşmesi imzaladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
ASELSAN, AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle satış anlaşması imzaladı

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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