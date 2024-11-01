ASELSAN, 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı
ASELSAN ile HAVELSAN arasında toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalandı.
İstanbul
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya - Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.