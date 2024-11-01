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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN, 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN ile HAVELSAN arasında toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalandı.

Tunahan Kükürt  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
ASELSAN, 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya - Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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