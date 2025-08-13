Dolar
40.73
Euro
47.76
Altın
3,360.51
ETH/USDT
4,682.10
BTC/USDT
120,602.00
BIST 100
10,955.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Kolasından ölü arı çıkan kişi, ABD'li küresel firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı
Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Benzer haberler

ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi

ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi

ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet