Arçelik, küresel operasyonlarını Beko adı altında sürdürecek
Arçelik AŞ, küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında topladığını duyurdu.
İstanbul
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Türkiye'deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Küresel markamızı güçlendirmek amacıyla stratejik bir karar alarak küresel operasyonlarımızı Beko kurumsal markası altında topladık. Bu dönüşümle globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerin isimlerinin Beko olarak dönüşmesi hedeflenmektedir. Dönüşüm sadece kurumsal markayı, yani şirket markasını kapsamaktadır, dünya genelinde sahip olduğumuz 22 tüketici markamız bu dönüşümden etkilenmeyecektir." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.