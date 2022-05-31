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Ekonomi

Araban Ovası'nda sarımsak hasadı başladı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Bu yıl 40 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Mahmut Bazlama   | 31.05.2022
Araban Ovası'nda sarımsak hasadı başladı Fotoğraf: Mahmut Bazlama/AA

Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, 25 bin dönüm arazide ekim yapılan ilçenin Türkiye'deki sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığını söyledi.

Altun, Araban sarımsağının Kastamonu, İstanbul, Mersin, Adana, Ankara ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye'deki birçok bölgeden alıcı bulduğunu vurguladı.

Eylül ayının sonuna doğru ekilen Araban sarımsağının hasadının, haziran sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Araban Ovası'ndaki tarlalara ekilen ürünün üzerinden 9 ay geçiyor. Bu 9 ay boyunca çocuk gibi bakımı yapılarak bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen Araban sarımsağının hasadına başladık. Sarımsak üretimiyle hem ülke hem bölge hem de ilçemizin ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz. Bu yıl 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

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