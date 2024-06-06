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Ekonomi

Apple'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Mert Davut  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Apple'a rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurulu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurum tarafından, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yürütüldüğü belirtildi. Apple'ın uygulama geliştiricileriyle akdettiği sözleşmeler ile "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiğine işaret edilen duyuruda, Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.

Geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiğine işaret edilerek, bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.

Uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin de engellendiği belirtilen duyuruda, "Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğuna yer verilen duyuruda, "Rekabet Kurulunca, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir." denildi.

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