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Ekonomi

Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi

Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi.

Furkan Gençoğlu   | 24.12.2021
Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi

İstanbul

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.

Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti.

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