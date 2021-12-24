Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi
Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi.
İstanbul
Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.
Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.