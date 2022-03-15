Dolar
14.64
Euro
16.07
Altın
1,918.09
ETH/USDT
2,570.40
BTC/USDT
39,100.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Emre Gürkan Abay   | 15.03.2022
Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Moskova

Apple, Rusya’nın kartla ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi.

Rusya’da, Apple telefonlarında bulunan Apple ID kısmına girildiğinde, seçilebilecek ödeme sistemleri arasında Mir’in de eklendiği görülüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Apple telefonlarına ödeme sistemi olarak Mir kartını ekleyemediklerini bildiriyor.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Apple da Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın faaliyetlerini durdurmasının ardından Mir sistemiyle çalışan kartlara yönelik talebin arttığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı

Benzer haberler

Macron, Rusya'ya silah satışlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

Macron, Rusya'ya silah satışlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi
İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı

İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı
BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı

BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı