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Ekonomi

Anzer Yaylası'nda bal sağımına başlandı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen Anzer balının sağımına başlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 16.08.2022
Anzer Yaylası'nda bal sağımına başlandı

Rize

Yaklaşık 200 üretici, haziranda 3 bin 200 arı kovanını güneşlenme oranına göre yaylada çeşitli noktalara yerleştirdi.

Arılarını 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluşturan üreticiler, dünyaca ünlü Anzer balının sağımına hava şartlarının uygun olmasıyla başladı.

Arıcılar, bir süre önce kilogram fiyatı 2 bin lira olarak belirlenen balı, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından satışa sunacak.

Anzer'de kooperatif sayısı arttı

Bölgede son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde kurulan 8 kooperatifte Anzer balının satışı gerçekleştiriyor. Pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balının satışı için 2 yeni kooperatif kurulması planlanıyor.

Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, gazetecilere, Anzer balının coğrafi işaret aldığını söyledi.

Anzer'de kooperatif sayısının arttığını belirten Kan, "Bizim arzumuz birleşerek tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak. Diğer kooperatifteki yönetim kurulu başkanlarımızla, üreticilerimizle istişare yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tek Anzer balı olarak tüm tüketicilerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kan, bereketli bir sezon geçtiğini düşündüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovan başı ortalama 4-5 kilo rekoltemiz oluştu. Bir hafta boyunca sağım işlemleri devam edecek. Ön siparişle satıyoruz. Bizim kooperatifimizde 1 tona yakın ön siparişimiz var. Bunun yüzde 80'ini karşılayacağımızı düşünüyorum. Rekoltenin daha da artabilme ihtimali var. Bütün kovanlara henüz bakılmadı. Rekolte arttıkça bütün tüketicilerimize ulaşabiliriz. Önceliğimizi acil hastası olana ve arama sırasına göre veriyoruz."

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