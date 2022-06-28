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Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı'na bir günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini söyledi.

Ayşe Yıldız   | 28.06.2022
Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

Antalya

Kundu tesisler bölgesinde bir programa katılan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde güzel bir sezonun devam ettiğini belirtti.

Farklı ülkelerden misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Rekorlarla devam eden bir sezon geçiriyoruz. Mutluyuz, memnunuz, inşallah daha da güzel olacak. İki gün önce Antalya'ya gelen turist sayısında 4 milyonu geçtik. Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na 1003 uçak indi ve kalktı. 81 bin 104 yabancı misafirimiz geldi. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanı biziz. Gerçekten büyük bir rekor. Havada bir sürü uçak sıra bekliyor. Bu şehrimiz adına sevindirici."

Yazıcı, havalimanında başarılı hizmet sunulduğunu ifade ederek, turizm adına güzel gelişmeler olduğunu aktardı.

Sezon boyunca çok fazla turisti ağırlamayı beklediklerini vurgulayan Yazıcı, "Geçen yılın rakamlarını geçeceğimize kesinlikle inanıyoruz. 2019'u yakalama ihtimaliz biraz düşük olabilir ama geçen yılı geçeceğiz. Beklentiler öyle." dedi.

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