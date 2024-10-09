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Ekonomi

Antalya Havalimanı eylülde 5 milyon 131 bin yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda eylül ayında 5 milyon 131 bin yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

Süleyman Elçin  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Antalya Havalimanı eylülde 5 milyon 131 bin yolcuya hizmet verdi

Antalya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Antalya Havalimanı'nın eylülde 4 milyon 627 bin 276 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 5 milyon 131 bin 665 yolcuya hizmet sunduğu aktarıldı.

Havalimanına eylül'de 28 bin 728 uçağın iniş ve kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, kargo, posta ve bagaj trafiğinin ise 65 bin 299 ton olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca 1 Ocak-31 Eylül tarihleri arasında havalimanı yolcu trafiğinin 31 milyon 760 bin 567, uçak trafiğinin 187 bin 762, yük trafiğinin ise 374 bin 795 ton olduğu bilgilerine yer verildi.

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