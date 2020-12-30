Euro
9.02
Dolar
7.35
BIST 100
1,471.94
Altın
1,881.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni"ne video konferansla katılıyor Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
logo
Ekonomi

Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan mobilya sektörüne yönelik destek istedi.

Sefa Şengül   | 30.12.2020
Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti Fotoğraf: Metin Aktas/AA

Ankara

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından (ANKAMOB)  yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Hüseyin Taklacı'yı makamında kabul etti.

Varank, görüşmede, her zaman mobilya sektörünün ve mobilyacının yanında olduklarını belirtti.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı görevini de üstlenen Taklacı da mobilya üretiminin hiç olmadığı kadar hareketlendiğine dikkati çekerek, dış pazarda ise katma değerli el işçiliği ürün avantajının üzerine fiyat avantajının eklendiğini, Türk mobilyasının Avrupa'da daha da üstünlük kazandığını bildirdi.

Mobilya sektörüne yönelik destek talep eden ve ham madde zamlarının denetim altına alınması gerektiğine işaret eden Taklacı, "El işçiliği üretiminin pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var, esnaf ve sanatlarımızın fabrikalarla rekabet edebilir hale gelebilmesi için vergi ayrıcalığı olmalı." ifadesini kullandı.

Varank'ın göreve geldiğinde ilk ziyaretlerinden birinin Ankara'da mobilyacıların yer aldığı "Siteler" bölgesi olduğunu hatırlatan Taklacı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, her zaman ulaşabildiğimiz ve her derdimize derman arayan çok özel siyasetçilerden biri. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Film Festivaleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Benzer haberler

Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti

Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti

Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor