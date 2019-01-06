Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş heyecanı

ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yollarının (THY) yarın 60 yıl aradan sonra ilk kez Roma'ya direkt uçuş gerçekleştireceğini belirterek "Başkent Ankara, ocak ayında üç dünya başkentine direkt uçuşla bağlanacak. Esenboğa'dan İtalya, İngiltere ve Gürcistan'ın başkentlerine direkt uçuş yapılacak." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ankara'dan üç başkente başlatılacak doğrudan uçuşlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ATO'nun girişimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın çalışmalarıyla Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuşlarla yeni destinasyonlar ekleneceğine işaret eden Baran, bu kapsamda İtalya'nın başkenti Roma'ya 60 yıl aradan sonra ilk direkt uçuşun yarın yapılacağını bildirdi.

Baran, Roma'nın ardından 9 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve 18 Ocak'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e Ankara'dan direkt uçuş gerçekleştirileceğine dikkati çekerek "Ankara'nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladığımızdan bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris ile başlatılan direkt uçuşlarda gelinen aşamadan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçuşların devamı için doluluk oranlarının önem taşıdığını, bu konuda tüm Ankaralılara görev düştüğünü vurgulayan Baran, vatandaşlara seyahatlerinde doğrudan uçuşları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Baran, direkt uçuşların Ankara'nın gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Ankara, son dönemde yapılan çok yönlü çalışmalarla sanayiden ticarete, turizmden sağlığa kadar her alanda gelişme kaydetti. Yurt dışına doğrudan uçuşlar konusunun bu çalışmalarla paralel yürütülmesi gerekiyor. 'Dünya şehri Ankara' hedefine adım adım yaklaşıyoruz."

Muhabir: Zeynep Kahveci