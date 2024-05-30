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Ekonomi

Ankara'da 5 ayda yapılan gıda denetimlerinde 21 milyon lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 41 bin 403 işletmenin denetime tabi tutulduğunu, Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Ankara'da 5 ayda yapılan gıda denetimlerinde 21 milyon lira ceza kesildi

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletmenin denetlendiği, alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı ifade edildi.

Denetimlerde, insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildiği açıklandı.

Kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığı kaydedildi.

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