Anka-S ve Hürkuş'un yeni rotası Azerbaycan

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BAKÜ - Göksel Yıldırım

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), Milli Muharip Uçak, silahlı Hürkuş, insansız hava aracı Anka-S, T625 helikopteri, Göktürk-1 ve Türksat 6A uydularının maketlerini sergiledi.

Şirket yöneticileri, fuar kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine, Azerbaycan ile "iki devlet, tek millet" yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ı bir pazar olarak görmediklerini, dostluk, müttefiklik ve kardeşlik anlayışı içinde ilişkileri daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını belirten Özmen, görüşmelerini de bu yaklaşım üzerinden gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fuarda, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Özmen, bu kapsamda Azerbaycan'ın temel bilimlere yönelik birikimini, TUSAŞ'ın ürün geliştirme, tasarım, test, pazarlama konularındaki kabiliyetleriyle bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Özmen, hava platformlarına yönelik olarak ise öncelikli olarak Azerbaycan'ın keşif gözetleme ve insansız sistemler ihtiyacına yönelik yaklaşımları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hava Kuvvetleri Komutanı ve Başbakan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Anka'da kazandığımız bilgi ve teknoloji birikimini ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasına birlikte koyduk. Onlara da bu anlamdaki iyi niyetli yaklaşımımızı ifade ettik, destek vereceklerini söylediler."

Özmen, keşif gözetleme konusundaki öneriyi, görüşme yaptıkları birçok yetkili ve kurumla da paylaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Böyle bir odaklanma olmadığında konu dağılıyor, gerçekleştiremiyoruz. Azerbaycan'ın uydudan kontrolü karıştırılamaz nitelikte bir insansız sistem ihtiyacını karşılamaya yönelik inşallah ilk adımımızı atacağız. Bu ilk aşamada belki Azerbaycan'da kuracağımız bir son montaj hattı olabilir ama sonrasında birlikte geliştirmeye dönüşebilir. Silahçıları geldi, 'Azerbaycan'da ürettiğimiz sistem, silah ve kameraları entegre edebilir miyiz?' diye sordular. Tabii ki edebiliriz, sonuçta Anka'da milli yazılımımız var, milli projemiz. Bunun avantajından yararlanarak Azerbaycan'daki mevcut sanayiyi maksimum kullanmamızı onlar da arzu ediyorlar, biz de bunu arzu ederiz. Azerbaycan'da insansız hava aracı üretilebilecek bir tesis, kapasite, birikim oluşturabilirsek, bu dostluğumuzu pekiştirir, bizi mutlu eder."

Eğitim uçağı ihtiyacı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov'un öncelikli olarak eğitim uçaklarına ihtiyaçları olduğunu söylediğini aktaran Özmen, "Hava Kuvvetleri Komutanı, Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak projelerini çok yakından takip ettiklerini ifade etti hatta Hava Kuvvetleri Komutanımız ile de bu anlamda görüşüyorlarmış. Çok kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. O ziyaret esnasında bizim tesislerimize de gelmek istediğini ifade etti. Bundan mutlu olacağımızı bildirdik." dedi.

Tahirov'un bu konudaki talepleri ülkenin en üst kademelerine taşıyacağını belirttiğini de dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanı, bunu devlet başkanı düzeyine taşıyacağını hatta Cumhurbaşkanımızdan da destek beklediklerini ifade etti. Kendi devlet başkanlarının bunu Cumhurbaşkanımızla görüşeceğini de söyledi. Hürkuş ile başlayan Hürjet ve Milli Muharip Uçağı'nı da içine alan bir birliktelik, ortaklık ve hatta buna bir yatırım desteği... 'Önümüzdeki dönemde herhangi bir ihraç lisansı problemiyle karşılaşmayacak tedbirleri baştan alarak yürüyelim' niyetlerini ifade ettiler. Bunlar çok güzel niyetler. Dost, müttefik, kardeş ülke olarak Azerbaycan'ın sahip olduğumuz yeteneklere, ürünlere sahip olmasını, birlikte yükselmeyi çok arzu ederiz. Bunu gerçekleştirmek için TUSAŞ olarak üzerimize düşeni yaparız. Anlıyorum ki Hava Kuvvetleri Komutanları düzeyinde de böyle bir anlayış birliği, mutabakat var. Hava Kuvvetleri Komutanımız da bu anlamda destek olacağını ifade etmişler. Bizlerin arzusu, komutanlarımızın desteği, Cumhurbaşkanımızdan gelecek destekle başaramayacağımızı düşünmüyorum."