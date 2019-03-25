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Ekonomi

ANKA Malezya'da görücüye çıkacak

TUSAŞ'ın ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Sistemi, Malezya'da düzenlenecek LIMA 2019 Fuarı'ndaki statik alanda ilk kez sergilenecek.

Merve Özlem Çakır   | 25.03.2019
ANKA Malezya'da görücüye çıkacak

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi, 26-30 Mart tarihleri arasında Malezya'da düzenlenecek Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık 2019 Fuarı'ndaki (International Maritime and Aerospace Exhibition - LIMA) statik alanda ilk kez sergilenecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fuarda keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, yakın hava desteği ve sinyal istihbarat görevlerine yönelik geliştirilen ANKA İHA Sistemi, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, HÜRKUŞ Gelişmiş Eğitim Uçağı, HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri şirketin standında yerini alacak.

TUSAŞ yetkilileri, özellikle Asya ülkelerinin yakından ilgilendiği ANKA İHA sistemleri için ihracat görüşmelerini sürdürecek, söz konusu sistemlerin Malezya'da tedarikine yönelik üst düzey temaslarda bulunacak.

Fuarda endüstriyel iş birliği konuları, özgün ürün ve modernizasyon projeleri ayrıntılı bir şekilde anlatılarak, bölgedeki gereksinimlerin TUSAŞ'ın ürün yelpazesiyle karşılanması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

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