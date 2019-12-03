Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
107,933.40
Altın
1,461.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM Grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

AnadoluJet'ten indirim kampanyası

AnadoluJet'in başlattığı kampanya kapsamında yurt içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

Kenan Irtak   | 03.12.2019
AnadoluJet'ten indirim kampanyası

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, yolcularını avantajlı fiyatlarla uçurmaya devam ediyor.

Şirket, Anadolu'nun her yerini "EkstraJet" paket ayrıcalıkları ile daha konforlu keşfetmek isteyenler için de indirimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

3-4 Aralık'ta AnadoluJet mobil uygulamaları ve anadolujet.com web sitesi üzerinden "AJYUZDE40" indirim kodu ile satın alınacak biletler, 10 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, aktarmalı ve Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken, Jetgenç ve bebek yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. EkstraJet paketinde geçerli olan kampanyada 27 Aralık-1 Ocak 2020 ve 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arası indirim uygulanmayacak.

Ayrıntılı bilgiye "www.anadolujet.com" internet sitesinden çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

AnadoluJet'ten indirim kampanyası

AnadoluJet'ten indirim kampanyası

Mehmetçikten 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına mont ve botla destek

THY'den Güney Avrupa ülkelerine uçuş kampanyası

AnadoluJet yüzde 20 indirimli uçuracak

AnadoluJet yüzde 20 indirimli uçuracak