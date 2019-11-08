Anadolujet'ten indirim kampanyası
Anadolujet, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.
İstanbul
Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım- 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek.
2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanyada, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.