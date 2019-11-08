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Ekonomi

Anadolujet'ten indirim kampanyası

Anadolujet, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.

İzzet Taskiran   | 08.11.2019
Anadolujet'ten indirim kampanyası

İstanbul

Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım- 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek. 

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanyada, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu.

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