Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,412.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atatürk Havalimanı'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
logo
Ekonomi

AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapıldı.

Hatice Şenses Kurukız   | 15.07.2019
AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında, TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağa 15 Temmuz logosuyla sticker giydirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan 15 Temmuz ile alakalı video ise yalnızca AnadoluJet uçuşları değil, tüm iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

'15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz'

Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı
Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet

Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet
AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu