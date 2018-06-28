Amazon teslimat ağı için yeni girişimciler arıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, artan müşteri talebini karşılamak ve teslimat ağını genişletmek için yeni girişimciler aradığını duyurdu.

NEW YORK

ABD'li e-ticaret devi Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin girişimci bireylere, kendi küçük ve orta ölçekli teslimat firmalarını kurmakta ve işletmekte yardımcı olacağı belirtildi.

Girişimcilerin kendi teslimat firmalarını kurarken en az 10 bin dolar yatırımla başlayabileceklerine yer verilen açıklamada, ayrıca girişimcilerin en fazla 40 araca sahip teslimat filosuna sahip olabilecekleri ve yılda 300 bin dolar kar edebilecekleri vurgulandı.

Amazon'un girişimcilere kendi araçlarını kiralayabileceği ve sigorta, üniforma, benzin masrafları gibi giderlerde yardımcı olacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, girişimcilerin tutacakları sürücülerin, Amazon dağıtım merkezlerinden aldıkları kargoları müşterilere ulaştıracakları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark, lojistik endüstrisinin büyüdüğünü belirterek, "Müşteri talebi her zamankinden daha büyük. Daha fazla kapasiteye ihtiyacımız var. Yeni ve küçük işletmeleri destekleyerek e-ticaret teslimatında artan fırsatları lehimize çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Amazon'un şu anda teslimat için Birleşik Devletler Posta Hizmetleri (USPS) ile özel kargo şirketleri olan FedEx ve UPS'i kullandığına işaret ederek, şirketin bu hamle ile teslimat olanaklarını çeşitlendirmeyi ve teslimat ağını genişleterek daha çok müşteriyle daha hızlı şekilde hizmet sağlayabilmeyi hedeflediğini kaydetti.



Muhabir: Övünç Kutlu