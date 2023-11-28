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Ekonomi

Amazon, şirketlere yönelik sohbet robotu Q'yu tanıttı

Amazon, kurumsal müşterilere yönelik yapay zeka tabanlı sohbet robotu (chatbot) Amazon Q'yu duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Amazon, şirketlere yönelik sohbet robotu Q'yu tanıttı

Washington

OpenAI, Microsoft ve Google gibi teknoloji şirketlerinin "sohbet robotu" yarışına Amazon da katıldı.

Amazon'dan yapılan açıklamada, müşterilerin işlerine göre özelleştirilebilen yeni tür üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q'nun ön sürümünün kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Amazon Q'nun şirketlerin kurumsal sistemlerinde bulunan verileri ve uzmanlığı kullanarak acil sorulara hızlı ve alakalı yanıtlar alınmasına, sorunların çözülmesine ve içerik oluşturulmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu sohbet robotunun ücretinin ise kullanıcı başına yıllık 20 dolardan başlayacağı aktarıldı.

Öte yandan Amazon, "Graviton4" ve "Trainium2" adlı yeni nesil çiplerini de tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu çiplerin Amazon Web Hizmetleri'nin (AWS) çip tasarımındaki son inovasyonları olduğu aktarıldı.

Açıklamada, AWS'nin söz konusu çiplerle daha iyi fiyat performansı ve enerji verimliliği sağlayarak müşterilere daha da fazla seçenek sunduğu kaydedildi.

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