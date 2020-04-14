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Ekonomi

Altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.

Bahar Kara   | 14.04.2020
Altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artışla 375 bin 800 liradan tamamladı. 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin 232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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