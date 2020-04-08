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Ekonomi

Altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.

Bahar Kara   | 08.04.2020
Altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı. 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

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