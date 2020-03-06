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Ekonomi

Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.03.2020
Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamladı.

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 936 milyon 241 bin 143,86 lira, işlem miktarı ise 5.916,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 943 milyon 166 bin 242,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

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