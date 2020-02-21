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Ekonomi

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi.

Bahar Kara   | 21.02.2020
Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 500 lira, en yüksek 321 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 321 bin 800 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 182 milyon 997 bin 909,94 lira, işlem miktarı ise 3.719 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 188 milyon 797 bin 106,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Rona Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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