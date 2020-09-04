Euro
8.82
Dolar
7.45
BIST 100
1,076.34
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

Büşranur Begçecanlı   | 04.09.2020
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 475 bini geçti
Çin'de 25, Güney Kore'de 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü
Avustralya’da yeni vaka artışları yavaşladı
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvelleri uygulaması devam edecek

Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti
Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı