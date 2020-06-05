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Ekonomi

'Alo TÜİK' geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından, vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarası Türkiye İstatistik Kurumunun kullanımına verildi.

Arife Yıldız Ünal   | 05.06.2020
'Alo TÜİK' geliyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜİK vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.

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