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Ekonomi

Almanya'ya ihracat 24 sektörün dış satımını solladı

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, ocakta gerçekleştirilen 1,6 milyar dolarlık ihracatla 24 sektörün toplam dış satımını geride bırakırken, 7 kalemde de ihracatın lideri oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Almanya'ya ihracat 24 sektörün dış satımını solladı

İstanbul

Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumunda bulunan Almanya'ya dış satımda yıla yükselişle başlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya geçen ay 1,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Almanya'ya yapılan dış satım ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Ocakta otomotiv endüstrisinde 3 milyar dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 2,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyonda 1,4 milyar dolarlık, çelikte 1,3 milyar dolarlık, elektrik ve elektronik sektöründe 1 milyar 224 milyon dolarlık, mücevher sektörlerinde 1 milyar 163 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde 1 milyar 30 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metallerde 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Tekstil ve ham maddelerinde 827,1 milyon dolarlık, makine ve aksamlarında 791,9 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 609,8 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisinde 590,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Madencilik ürünleri, savunma ve havacılık sanayisi, yaş meyve ve sebze, çimento cam seramik ve toprak ile su ürünleri, hayvansal mamuller, halı, meyve sebze mamulleri, fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, deri ve deri mamulleri, tütün gemi yat ve hizmetleri, zeytin ve zeytin yağı ile süs bitkileri ve mamulleri sektörlerinde dış satım 500 milyon doların altında gerçekleşti.

Almanya 7 kalemde ihracat lideri

Almanya, ocak ayında demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, iklimlendirme sanayisi, kuru meyve ve mamulleri, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon ile otomotiv endüstrisi olmak üzere 7 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke oldu.

Türk otomotiv endüstrisinin 462,2 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya, hazır giyim ve konfeksiyonda da 260,5 milyon dolarla dış satımla zirveye yerleşti.

Almanya, demir ve demir dışı metaller ihracatında da 119 milyon dolarla birinci oldu.

Makine ve aksamları ihracatında da 84,2 milyon dolarla ilk sırada yer alan Almanya, iklimlendirme sanayisinde 63,8 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 21,6 milyon dolarlık, deri ve deri mamullerinde de 12,9 milyon dolarlık dış satımla ipi göğüsledi.

ABD 5 kalemde önde

ABD, halı sektöründe 69,8 milyon dolarlık, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 52,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 36,8 milyon dolarlık, tütün sektöründe 23 milyon dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 7,3 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

Irak ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında 179 milyon dolarla birinci olurken, 91 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatıyla da öne çıktı.

Rusya da yaş meyve ve sebzede 64,4 milyon dolarlık, 28,9 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında zirveye oturdu.

İtalya, 70,6 milyon dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 58,1 milyon dolarlık fındık ve mamulleri ihracatıyla ipi göğüslerken, Romanya 106,6 milyon dolarlık çelik ihracatıyla, Birleşik Krallık 122,1 milyon dolarlık elektrik ve elektronik, Norveç 47,5 milyon dolarlık gemi, yat ve hizmetleri, Slovenya 170,3 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, Çin 114,8 milyon dolarlık madencilik ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri 607,8 milyon dolarlık mücevher, Azerbaycan 4 milyon dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatıyla başı çekti.

"Almanya'ya ihracatın 1,5 milyar doların üzerine çıkması ekonomik ilişkinin sürdürülebilirliğini de gösteriyor"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Pınar Ersoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa'daki ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatındaki artış, iki ülke arasındaki güçlü ticari bağları ve Türk ürünlerinin Alman pazarındaki rekabet gücünü ortaya koyuyor. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 1,5 milyar doların üzerine çıkması bu ekonomik ilişkinin sürdürülebilirliğini de gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi sektörler, Almanya pazarında önemli bir yer tutarken, Türkiye'nin üretim kapasitesinin Avrupa'daki tedarik zinciri aksaklıklarına rağmen rekabetçi kalmasını sağladığını vurgulayan Ersoy, coğrafi yakınlık, hızlı ve güvenilir teslimatlar açısından Türk ihracatçılarına avantaj sunarken, firmaların Avrupa'nın yeşil dönüşüm politikalarına hızla adapte olmasında da rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Ersoy, "AHK Türkiye olarak, bu olumlu ivmeyi desteklemek ve Alman-Türk ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

TİM verilerine göre, ocak ayında Türkiye'nin ihracatında sektörlere göre ilk sırada yer alan ülkeler şöyle:



1 - 31 OCAK
SEKTÖRÜLKE20242025DEĞ.
Otomotiv EndüstrisiALMANYA416.356,58462.193,7911,00%
Hazırgiyim ve KonfeksiyonALMANYA245.190,79260.528,006,30%
Demir ve Demir Dışı MetallerALMANYA118.910,18119.007,680,10%
Makine ve AksamlarıALMANYA84.904,9084.215,91-0,80%
İklimlendirme SanayiiALMANYA60.794,2263.806,675,00%
Kuru Meyve ve MamulleriALMANYA20.332,5621.576,436,10%
Deri ve Deri MamulleriALMANYA10.905,6212.942,3718,70%
HalıABD68.182,2769.804,412,40%
Meyve Sebze MamulleriABD34.318,9836.753,347,10%
TütünABD12.634,6323.025,5382,20%
Zeytin ve ZeytinyağıABD15.664,107.338,11-53,20%
Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriABD51.397,8152.596,922,30%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve MamulleriIRAK174.484,55179.042,832,60%
Mobilya, Kağıt ve Orman ÜrünleriIRAK89.308,1391.026,261,90%
Tekstil ve HammaddeleriİTALYA69.019,5370.590,902,30%
Fındık ve MamulleriİTALYA44.679,4458.097,1030,00%
ÇelikROMANYA73.493,12106.562,9345,00%
Elektrik ve ElektronikBİRLEŞİK KRALLIK117.143,87122.132,394,30%
Gemi, Yat ve HizmetleriNORVEÇ27.504,3047.538,56%72,8
Kimyevi Maddeler ve MamulleriSLOVENYA6.623,21170.277,392470,90%
Madencilik ÜrünleriÇİN139.118,53114.764,71-17,50%
MücevherBAE104.741,42607.823,10480,30%
Süs Bitkileri ve MamulleriAZERBAYCAN2.491,984.049,7162,50%
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