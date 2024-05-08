Dolar
32.26
Euro
34.68
Altın
2,318.26
ETH/USDT
2,992.80
BTC/USDT
62,232.00
BIST 100
10,288.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor. Refah kentindeki son duruma ilişkin sınıra yakın bir bölgeden yayındayız.
logo
Ekonomi

Almanya'da şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı

Almanya'da ekonomideki durgunluk ve yüksek faiz maliyetleri dolayısıyla şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı.

Bahattin Gönültaş  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Almanya'da şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 yükseldi. Ülkede iflaslarda martta ise bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artış görülmüştü.

Destatis’in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, "İflaslarda Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." ifadesine yer verildi.

Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında şubat ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, şubatta iflas eden işletme sayısı Şubat 2023'e göre yüzde 31,1 artarak 1.785'e yükseldi.

İflas eden şirketler 4,1 milyar avroluk borç bıraktı

Şubat 2024’te en çok iflas, her 10 bin şirkette 9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 8 vaka ile imalat ve inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 4,1milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Şubat 2023'te yaklaşık 3,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 795 borçlu da şubatta kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 arttı.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Ülke ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ancak özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle ekonomi kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
MSB'den "Katar Türk Müşterek Kuvvetleri" paylaşımı

Benzer haberler

Almanya'da şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı

Almanya'da şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı

İsveç Merkez Bankasından 8 yılın ardından ilk faiz indirimi

Veri merkezleri Almanya'nın kullandığı enerjinin iki katını tüketecek

Alman milletvekili Wagenknecht, Alman hükümetini "savaş suçuna yardım etmekle" suçladı

Alman milletvekili Wagenknecht, Alman hükümetini "savaş suçuna yardım etmekle" suçladı
Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak
Almanya'da Türklerin öncülüğünde kurulan DAVA'nın önceliği ırkçılıkla mücadele

Almanya'da Türklerin öncülüğünde kurulan DAVA'nın önceliği ırkçılıkla mücadele
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet