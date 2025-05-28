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Ekonomi

Almanya'da işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3 oldu

Almanya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Almanya'da işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3 oldu

Brüksel

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkenin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

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Buna göre, Almanya'da nisan ayında yüzde 6,3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi. Piyasa beklentileri de Almanya'da işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.

Öte yandan, mayıs ayında Almanya'da işsiz sayısı 34 bin artışla 2,96 milyon oldu.

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