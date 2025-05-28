Almanya'da işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3 oldu
Almanya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.
Brüksel
Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkenin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.
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Buna göre, Almanya'da nisan ayında yüzde 6,3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi. Piyasa beklentileri de Almanya'da işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.
Öte yandan, mayıs ayında Almanya'da işsiz sayısı 34 bin artışla 2,96 milyon oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.