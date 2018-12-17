Almanya paket tur pazarının lideri Antalya

ANTALYA

Turizmde Alman pazarının Türkiye ilgisi devam ediyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (AKTOB) yapılan açıklamada, Almanya rezervasyon tedarikçisi Traveltainment'in verileri değerlendirildi.

Buna göre, Alman halkının rezervasyonları Mısır ve Türkiye'ye yönelirken, İspanya ve Yunanistan'a talep düşüşü devam ediyor. İspanya destinasyonlarında çift haneli düşüşler görüldü, Palma rezervasyonları ekimde yüzde 33, kasımda yüzde 29 geriledi.

Kanarya Adaları'na rezervasyonlarda ise ekim ayında yaşanan çift haneli düşüşün ardından kasımda da çift haneli gerileme kaydedildi. Bölgedeki destinasyonlardan Fuerteventure'ye satışlar yüzde 22, Las Palas'a yüzde 24, Tenerife'ye yüzde 25 ve Arrecife'ye yüzde 17 daraldı.

Turizmde kasımda Almanya pazarında en büyük düşüşü yaşayan ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Eylül ayında yüzde 13, ekim ayında ise yüzde 17 düşen Heraklion Havalimanı'na seyahat sayısı, kasımda da yüzde 30 geriledi. Son birkaç aydır inişli çıkışlı bir tablo sergileyen Rodos Adası'na seyahatlerde de kasım ayında yüzde 17'lik bir düşüş meydana geldi.

Yunanistan ve İspanya'ya seyahatlerdeki düşüşe karşın Antalya ciddi bir ilerleme kaydetti. Ekim ayında Almanya'dan yüzde 39 rezervasyon artışı kaydeden Antalya'nın, kasım ayında aldığı rezervasyonlarda da yüzde 54'lük artış yaşandı. Bu oranla Antalya, kasım ayında da Almanya paket tur pazarının lideri oldu.

Almanlardan Türkiye'nin yanı sıra Mısır'a da yoğun talep oldu. Hurghada yüzde 19'luk payla kasım ayına en çok paket tur satışı yapılan ikinci destinasyon oldu. Kasım ayında, Mısır'ın bir diğer resort destinasyonu Marsa Alam'a dönük satışlar ise yüzde 36 arttı.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu