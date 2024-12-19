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Ekonomi

Almanya, 2024 yılında silah ihracatını artırdı

Alman hükümeti, bu yıl yaklaşık 13,2 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni verdi.

Bahattin Gönültaş  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Almanya, 2024 yılında silah ihracatını artırdı

Berlin

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl için (17 Aralık’a kadar) silah ve askeri malzeme satış onayına ilişkin öncü raporunu yayınladı. Buna göre, Alman hükümeti bu yıl yurt dışına yaklaşık 13,2 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece yıl tamamlanmamasına rağmen Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı. Berlin yönetiminin silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekoru 12,13 milyar avro ile 2023'te idi.

Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 8,1 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Açıklamada, “Bu rakam, Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunmasında Ukrayna'nın yanında yer almaya devam ettiğimizin altını çiziyor. Ukrayna'ya askeri yardım kendi güvenlik politikamızın da çıkarınadır.” denildi.

Ukrayna’yı 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 298 milyon avro ile ABD, 230 milyon avro ile Türkiye ve 224 milyon avro ile Hindistan izledi.

Bu arada, Latin Amerika ülkesi Nikaragua tarafından İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açılan Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161 milyon avro oldu.

Alman hükümeti 2023’te İsrail’e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Geçen yıl ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

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