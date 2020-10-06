Euro
9.14
Dolar
7.76
BIST 100
1,165.77
Altın
1,909.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi
logo
Ekonomi

Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı

Ülkede ağustos ayında 15,6 puan olan Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, eylülde yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı.

Bahattin Gönültaş   | 06.10.2020
Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı

Berlin

Almanya'da Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa rağmen eylülde 5,2 puan artarak 20,8 puana ulaştı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın eylül ayı sanayi üretim beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 15,6 puan olan Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, geçen ay yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı.

Ülkede otomobil üreticilerinin, gelecekteki üretim konusunda "en iyimser kesim" olması dikkati çekti. Otomotiv sanayisinin üretim beklenti endeksi, 48 puandan eylülde 53 puana yükseldi.

Makine mühendisliği sektöründe şirketler biraz temkinli duruş sergilerken, kimya sektöründe daha fazla şirketin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin üretim beklentisi arttı. Hazır giyim imalatçılarının durumu iyileşmiş olsa da gelecekte hala üretim artışı beklemedikleri ortaya çıktı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisinin gelecek aylar için üretim beklentisinin eylülde bir miktar iyileştiğini ifade ederek, "Ancak görünüm, sektörler arasında büyük farklılıklar gösteriyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Benzer haberler

Türkiye özel maçta Almanya'ya konuk oluyor

Türkiye özel maçta Almanya'ya konuk oluyor

Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya konusunda temkinli iyimserlik için sebep var

YPG/PKK'ya kış üslenmesi öncesi ağır darbe

YPG/PKK'ya kış üslenmesi öncesi ağır darbe
Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü

Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu

Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu