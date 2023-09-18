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Ekonomi

Alman BioNTech, CEPI ile mpox aşıları için iş birliği yapacak

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu'nun (CEPI) mpox çiçeği hastalığına (Monkeypox-maymun çiçeği) yönelik mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Alman BioNTech, CEPI ile mpox aşıları için iş birliği yapacak

Berlin

BioNTech ve CEPI’den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin deri döküntülerine neden olan ve fiziksel temas yoluyla insanlara bulaşabilen Mpox virüsüne (maymun çiçeği) karşı mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CEPI, aşıların geliştirilmesi için BioNTech’e 90 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.

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