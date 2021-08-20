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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor
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Ekonomi

Alım satıma konu dövizlere Güney Kore wonu eklendi

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Güney Kore wonu eklendi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 20.08.2021
Alım satıma konu dövizlere Güney Kore wonu eklendi

İstanbul

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin TCMB Genelgesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasına Güney Kore wonu eklendi. Böylece TCMB'nin alım satıma konu döviz tablosunda yer alan para birimi sayısı da 20'ye yükseldi.

Geçen hafta TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalanmış, yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği bildirilmişti.

Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler şöyle:

"ABD doları, Avustralya doları, Danimarka kronu, Avro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı, İsveç kronu, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Suudi Arabistan riyali, Japon yeni, Bulgar levası, Rumen leyi, Rus rublesi, İran riyali, Çin yuanı, Pakistan rupisi, Katar riyali ve Güney Kore wonu."

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