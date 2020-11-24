Aktif Rasyosu nedir?
Aktif Rasyosu bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olarak öne çıktı.
İstanbul
Aktif Rasyosu (AR) ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde bankacılık sektörünün yatırımları ve tüketicileri desteklemelerini teşvik etmek amacıyla uygulamaya aldığı Aktif Rasyosu'nu kaldırmaya karar verdi. Ekonomide yeni dönem açıklamaları sonrası normalleşme ve sadeleşme adımları BDDK'nın pandemi döneminde uygulamaya başladığı Aktif Rasyosu'nun kaldırılması ile devam ediyor.
Aktif Rasyosu, BDDK tarafından bankaların mevduat ve kredi başta olmak üzere verilerinden hesaplanarak, kredi vermeyi teşvik eden, mevduat toplamasına karşın kredi verme konusunda isteksiz davrananları da cezalandırma amacını taşıyordu. Salgın için alınan tedbirler nedeniyle krediye ihtiyacı yüksek olan reel sektörü desteklemek için bankaları AR ile yönlendiren BDDK, ekonomik aktivitedeki normalleşmenin de desteği ile artık bu uygulamanın işlevini tamamladığını bildirdi.