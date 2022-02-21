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Ekonomi

AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı

Mustafa Ünal Uysal   | 21.02.2022
AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı

Mersin

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,7'lik artışla 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, 2021'de 4,18 milyar dolarlık ihracat yapan AKMİB'in yeni yılda yüksek tempoda başlangıç yaptığını belirtti.

Kimya sektörünün ocak ayındaki 2,31 milyar dolarlık ihracat performansına AKMİB olarak yüzde 11,6 destek verdiklerini kaydeden Çağan, şöyle devam etti:

"Birliğimiz ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,7'lik artışla 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı. Yılın ilk ayında 670 bin 269 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendiren birliğimiz, en fazla mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihraç etti. Mineral yakıtlar ve yağlarda yüzde 178 artışla 297,9 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde yüzde 69 artışla 58,5 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda yüzde 3 artışla 22 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde 985 artış ve 13,9 milyon dolar değer ile gübrelerde elde ettik."

Çağan, birlik ihracatının ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden oluştuğunu ifade etti.

Ocak ayında en fazla ihracatı Hollanda'ya yaptıklarını aktaran Çağan, "Bu ülkeye 8 bin 749 artış ve 104,7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hollanda'yı yüzde 185 bin 506 artış ve 54,2 milyon dolarla Singapur, yüzde 289 artış ve 43,1 milyon dolarla İspanya takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en güçlü yükselişleri Singapur, Gana ve Hollanda pazarlarında elde ettik. Yüzde 23 bin 493 artış ve 13 milyon dolar ihracat değerine ulaştığımız Gana'nın ardından Birleşik Devletler ve İtalya pazarlarında da dikkat çekici artışlara imza attık." ifadesini kullandı.

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