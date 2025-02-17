Akkuyu NGS'nin Doğu Kargo Terminali'ne 100'üncü kargo gemisi ulaştı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) Doğu Kargo Terminali'ne 100'üncü kargo gemisinin yanaşması dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Çin'den gelen geminin yanaştığı terminaldeki törende, deniz yoluyla gönderilen 100'üncü kargo sevkiyatının, santral projesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Lojistik zincirinin önemini vurgulayan Butckikh, "Malzeme ve ekipman tedarikinin kesintisizliği, kurulmuş lojistik zincirleri, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için vazgeçilmez şartlardır." ifadesini kullandı.
Butckikh, Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin devreye alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Diğer ünitelerde, inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda NGS için ekipman ve malzeme sevkiyatları da devam ediyor. Kısa süre önce Doğu Kargo Terminali'ne ilk taze yakıt sevkiyatı ile ikinci güç ünitesi için bir taşıma geçidi, üçüncü güç ünitesi için de bir polar vinç teslim edildi. Yakında üçüncü güç ünitesinin reaktör bölümü için ekipman ve dördüncü güç ünitesi için türbin üniteleri dahil olmak üzere sahada yeni kargolar bekliyoruz."
Doğu Kargo Terminali'nin 2019'da faaliyete geçtiğini ve santralin en önemli lojistik altyapısı olduğunu dile getiren Butckikh, "Liman, nükleer güç santralinin yaşam döngüsü boyunca kullanılacak. Terminal, işletimi sırasında halihazırda 100 bin tondan fazla kargo kabul etti. Farklı ülkelerden gemileri kabul ediyoruz ve bugün ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir kargo gemisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali limanında ağırladık." değerlendirmesinde bulundu.
Butckikh, Akkuyu NGS için önemli bir yükün, deniz yoluyla güvenilir şekilde teslim edildiğini söyledi.
Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Okan Bozkurt da kargo sürecine ilişkin şunları anlattı:
"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Taicang Limanı'ndan Kore Cumhuriyeti'nin Gunsan Limanı'na uğrayarak terminale gelen gemi, sahaya güvenli olarak şalt sahası ve turbo jeneratör tesisi bileşenlerinden oluşan bir parti ekipman teslim etti."
Konuşmaların ardından Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Butckikh, Bozkurt ve gemi kaptanı Wen Zhiqiang'a hatıra plaketi verdi.
Butckikh, gazetecilere sahadaki çalışmaları değerlendirdi
Butckikh, törenin ardından gazetecilere, devreye alma çalışmaları yürütülen birinci güç ünitesinin tüm sistemlerinin bir dizi kontrol işleminden geçtiği, bunun da işletmeye hazırlığın önemli aşaması olduğunu söyledi.
Güç ünitesindeki ana inşaat işlerinin tamamlandığını dile getiren Butckikh, şunları kaydetti:
"Aralık 2024'te, makine dairesindeki önemli bir aşama olan türbin montajını tamamladık. Bu, türbinin rotor cihazına yerleştirilmesiyle tamamlanan bir dizi ardışık montaj işlemini içeren karmaşık bir çalışmaydı. Türbin artık işletmeye hazır. Uzmanlarımız boru hatlarını ve altyapı şebekelerini kuruyor. İkinci güç ünitesinin reaktör ünitesinin ana ekipmanı kuruldu. Ekipmanların montajı ve ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklar devam ediyor. Türbin bileşenleri monte ediliyor. İkinci güç ünitesi için ilk parti nükleer yakıt da NGS sahasına teslim edildi. Üçüncü güç ünitesinde reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirildi ve makine dairesinde türbin montajı ve temel betonlaması tamamlandı. Dördüncü güç ünitesinde reaktör şaft ekipmanları inşa ediliyor ve kuruluyor. Açık deniz ve kara hidrolik yapılarının inşasının da son aşamaya geldiğini belirtmek isterim. Tesislerin hazır olma durumu yüzde 95'in üzerinde."
Butckikh, Doğu Kargo Terminali'ne sadece Akkuyu NGS'ye yük getiren gemilerin geldiğini ifade ederek, "Projenin deniz lojistiğinin istikrarı ve yüksek verimliliği büyük ölçüde onların koordineli çalışmaları sayesinde sağlanıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.