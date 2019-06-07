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Ekonomi

Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 21 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 17 kuruş indirim yapılacak.

Gülşen Çağatay   | 07.06.2019
Akaryakıtta çifte indirim

Ankara

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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