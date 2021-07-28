Euro
10.12
Dolar
8.56
BIST 100
1,365.73
Altın
1,801.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

Akaryakıt satışında bayram rekoru

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 17 Temmuz'un bir gün öncesinde 104 milyon litreyi aşan akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.

Firdevs Yüksel,Nuran Erkul Kaya   | 28.07.2021
Akaryakıt satışında bayram rekoru

İstanbul

Kurban Bayramı tatili akaryakıt satışlarında rekor getirdi.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.

Tatilin ilk gününde 80 milyon litre motorin satışı yapılırken, benzin satışları 19,1 milyon litreye ulaştı ve toplam akaryakıt satışı 99,1 milyon litre oldu.

Arife günü olan 19 Temmuz'da ise yaklaşık 64,6 milyon litresi motorin, 18,1 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 82,6 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.

Bayram süresince günlük 56-73 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 24 Temmuz'da 81,7 milyon litreye ulaştı. Bunun 65,4 milyon litresini motorin, 16,3 milyon litresini ise benzin satışları oluşturdu.

Böylece Kurban Bayramı'nı da kapsayan 16-25 Temmuz döneminde 626,1 milyon litre motorin, 163,4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 789,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

Benzer haberler

Akaryakıt satışında bayram rekoru

Akaryakıt satışında bayram rekoru

Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon

İstanbul havalimanlarında bayram tatili dönüşünde yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırıldı

THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak

THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak

Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi