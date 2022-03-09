Dolar
14.64
Euro
16.06
Altın
2,013.96
ETH/USDT
2,743.90
BTC/USDT
42,146.00
BIST 100
2,034.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Onur Kılıçer, şubat ayında 76 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hakan Can Şahin   | 09.03.2022
AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Kayseri

Kılıçer, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 143 milyon 146 bin dolarlık dış satım yaptıklarını belirtti.

Birliğin şubat ayındaki 76 milyon 216 bin dolarlık ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde mobilya grubunda yüzde 17, kereste-sandık-kafes-palet grubunda ise yüzde 30 artış yakaladıklarını aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birliğimizin 2022 yılı şubat ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde, ilk sırada yer alan Irak'ı, Almanya, İsrail, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. Irak'a 12 milyon 724 bin 585 dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, Almanya'ya 4 milyon 880 bin 853, İsrail'e 4 milyon 32 bin 328, Tayvan'a 3 milyon 764 bin 326 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 milyon 550 bin 465 dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

DAİB üyesi firmalar şubatta 194,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor

Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
IKBY Meclis Sekreteri Kahveci, Türkmenlerin temsiliyetinin arttırılması gerektiğini söyledi

IKBY Meclis Sekreteri Kahveci, Türkmenlerin temsiliyetinin arttırılması gerektiğini söyledi
Muğla'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sektör haline geliyor

Muğla'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sektör haline geliyor