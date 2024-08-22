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Ekonomi

AJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye 1 avroya uçuş kampanyası

AJet, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yolcular için 1 avrodan başlayan biletleri satışa sundu.   

Kenan Irtak  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
AJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye 1 avroya uçuş kampanyası

İstanbul

AJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 22-24 Ağustos'ta alınan 1 avro ve artı vergilerden oluşan kampanyalı biletlerle, 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edilebilecek.

Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan'dan çıkışlı ve Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsayacak.

Kampanya kapsamında 25 bin koltuk satışa sunuldu.

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