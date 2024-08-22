AJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye 1 avroya uçuş kampanyası
AJet, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yolcular için 1 avrodan başlayan biletleri satışa sundu.
İstanbul
AJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 22-24 Ağustos'ta alınan 1 avro ve artı vergilerden oluşan kampanyalı biletlerle, 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edilebilecek.
Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan'dan çıkışlı ve Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsayacak.
Kampanya kapsamında 25 bin koltuk satışa sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.