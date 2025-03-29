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Ekonomi

AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam seferlerinin 21 Nisan'da, Ankara-Şam uçuşlarının da 22 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AJet'in Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştireceği Şam seferlerine ilişkin bilgi verdi.

İstanbul-Şam uçuşlarının 23 Ocak'ta başlamasıyla Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını anımsatan Uraloğlu, AJet'in, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Şam uçuşlarına başlayacağını kaydetti.

"Biletler satışa çıktı"

Uraloğlu, söz konusu uçuşlar için biletlerin satışa çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk sefer 21 Nisan'da yapılacak, uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları 22 Nisan günü başlayacak, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak 3 seferle AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenleyecek. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz."

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