Dolar
26.78
Euro
28.93
Altın
1,944.23
ETH/USDT
1,639.30
BTC/USDT
25,963.00
BIST 100
8,152.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu.

Mustafa Çalkaya  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu

Ankara

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 56,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 71,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,09, Yİ-ÜFE yüzde 5,89 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31,59 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 7,32 artacağını öngörmüştü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, su temininde yüzde 6,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 artış görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da jandarmanın, siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
FETÖ'den üniversite öğrencilerine "senetli" tuzak
Türkiye ve dünya gündemi
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün "şans oyunları", düşen ürün ise "patates" oldu

Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu

IMF küresel faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağını öngörüyor

IMF küresel faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağını öngörüyor
Ifo: Alman otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı sipariş yetersizliğinden şikayetçi

Ifo: Alman otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı sipariş yetersizliğinden şikayetçi
AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet