Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,298.20
BTC/USDT
54,528.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos’tan bu yanan aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
logo
Ekonomi

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford şeklinde sıralandı.

Abdulselam Durdak  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

İstanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi.

Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ağustosta 5 bin 814 ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 375 ile Fiat, 2 bin 210 ile Peugeot izledi.

Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel, 1720 adetle beşinci oldu.

Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM










ALFA ROMEO
4444

004444
ALPINE
00

0000
ASTON MARTIN
11

0011
AUDI
1.9011.901

001.9011.901
BENTLEY
11

0011
BMW
1.6891.689

001.6891.689
BYD
6969

006969
CHERY
3.6433.643

003.6433.643
CITROEN
2.5152.515
1.8251.82504.3404.340
CUPRA
733733

00733733
DACIA
2.4922.492

002.4922.492
DFSK
7676
27270103103
DS
9595

009595
FARIZON



11011
FERRARI
22

0022
FIAT6.728326.7602.0902.2854.3758.8182.31711.135
FORD02.3452.3452.8162.9985.8142.8165.3438.159
HONDA
2.4812.481

002.4812.481
HONGQI
11

0011
HYUNDAI2.3951.7594.154
1481482.3951.9074.302
ISUZU

0232125357232125357
IVECO

0
1751750175175
JAECOO
621621


0621621
JAGUAR
33

0033
JEEP
351351

00351351
KARSAN

04
4404
KG MOBILITY – SSANGYONG
507507
66660573573
KIA
2.0942.094
6602.1002.100
LAMBORGHINI
11

0011
LAND ROVER
500500
000500500
LEAPMOTOR
1414

001414
LEXUS
6666

006666
MASERATI
2525

002525
MAXUS

0
22022
MERCEDES-BENZ
2.2982.298
1.2161.21603.5143.514
MG
1.4701.470

001.4701.470
MINI
247247

00247247
MITSUBISHI
33
00033
NETA
00

0000
NISSAN
2.1382.138

002.1382.138
OPEL
3.5953.595
1.7201.72005.3155.315
PEUGEOT
2.8402.840
2.2102.21005.0505.050
PORSCHE
7878

007878
RENAULT6.1052.5218.626
1.1161.1166.1053.6379.742
SEAT
717717

00717717
SERES
00

0000
SKODA
3.2303.230

003.2303.230
SKYWELL
2323

002323
SMART

0

0000
SUBARU
1717

001717
SUZUKI
250250

00250250
TESLA
1.0501.050

001.0501.050
TOGG601
601

06010601
TOYOTA1.6031.0862.689
4574571.6031.5433.146
VOLKSWAGEN
5.2845.284
1.3271.32706.6116.611
VOLVO
948948

00948948










TOPLAM:17.43251.85669.2885.14215.70420.84622.57467.56090.134
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
KVKK, okulların açılması öncesi velilere çocukların kişisel verileri için tavsiyelerde bulundu
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı
Emine Erdoğan: Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız

Benzer haberler

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Yılın 8 ayında satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu

Brüksel'deki Audi fabrikası çalışanları biten arabaların anahtarlarına el koydu

Brüksel'deki Audi fabrikası çalışanları işbaşı yapmadı

Brüksel'deki Audi fabrikası çalışanları işbaşı yapmadı
Çinli üreticilerin elektrikli otomobil satışları ağustosta hız kesmedi

Çinli üreticilerin elektrikli otomobil satışları ağustosta hız kesmedi
Rusya'da otomobil satışları son 10 yılın zirvesine ulaştı

Rusya'da otomobil satışları son 10 yılın zirvesine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet