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Ekonomi

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.09.2020
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Ankara

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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