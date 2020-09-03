Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Ankara
Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.