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Ekonomi

Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı

İscehisar ilçesindeki Avşar Deresi mevkisinde boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için bölgeye kurulan fabrikadan 30 ülkeye 14 çeşit maden suyu gönderiliyor.

Canan Tükelay   | 03.07.2020
Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan fabrikadan, 30 ülkeye 14 çeşit maden suyu ihracatı yapılıyor.

Mermercilik yapan Şuayip Demirel, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Avşar Deresi mevkisinde boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için 2015 yılında bölgede fabrika kurdu.

Avşar Maden Suyu markasıyla üretim yapmaya başlayan fabrikada şişelenen maden suyu yurt içinin yanı sıra dışına da satılıyor.

Tesisin genel müdürü Mehmet Başpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada yaklaşık 5 yıldır üretim yapıldığını söyledi.

1 Ocak 2016'da 8 çeşit meyve aromalı ürünü piyasaya sunduklarını belirten Başpınar, "Yeni bir şişe ve farklı ürün tatlarıyla piyasaya girdik. Amacımız, sektöre biraz farklılık getirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyoruz." dedi.

Uluslararası bir organizasyonda iki ürünle ödül aldıklarını dile getiren Başpınar, şöyle devam etti:

"Bu iki ürün karadut ve doğal maden suyu. Karadut, mango gibi ürünlerde sürekli Ar-Ge yaparak yılda en az iki ürün çıkartarak piyasaya yeni tatlar sunuyoruz. Alışılmış maden suyunda limon, elma, vişne aroması vardı. Biz Avşar ile beraber bunlara karadutu ekledik. Karadut şu anda sektörde yıllardır üretim yapan firmalar tarafından üretilmeye başlandı. Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yemediğimiz ama tadlarını merak ettiğimiz meyvelerle farklı içecekler üretiyoruz."

"GDO'lu ürünümüz yok"

Başpınar, "Bunların hepsinde de yüzde 100 doğal maden suyu ve evlerde kullandığımız toz şekerin sıvılaştırılmış halini kullanıyoruz. Yani bütün kullandığımız şekerler pancar şekeri. Kesinlikle GDO'lu ürünümüz yok. Meyve aromalarımız tamamen doğal, kullandığımız bütün ham maddeler doğal." diye konuştu.

"30 ülkeye ihracatımız yoğun şekilde devam ediyor"

"Amacımız, İscehisar'da çıkan maden suyunu tüm dünyada tanınır hale getirmek." ifadesini kullanan Başpınar, şunları kaydetti:

"Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Amerika'ya ürünlerimizi gönderiyoruz. En yoğun Çin, Arap ülkeleri ve Orta Doğu'dan talep var. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Avşar ciddi bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Uluslararası fuarlara katılıyoruz. Bu yıl iki yeni ürün daha çıkardık, düşes armutlu nektarin ve karamiks. Çok güzel, çok farklı bir tat. Karamiks doğal aromalardan elde edilmiş karameli içinde bulunduran güzel ve siyah bir içecek."

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