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Ekonomi

Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 22 bin kişinin istihdam edildiği 265 tekstil firmasından 65'inde çarklar yeniden dönmeye başladı.

İlyas Gün  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye başladı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Adıyaman

Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, AA muhabirine, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 201 fabrikanın bulunduğunu, bunlardan 15'inin depremde yıkıldığını söyledi.

Depremlerde 30'a yakın fabrikanın da hasar gördüğünü anlatan Çelenk, "Hasarlı fabrikalarımızın hasarları giderildi ancak yıkılan fabrikalarımız duruyor. Onları da inşallah zaman içinde yapmaya çalışacağız. OSB'de 65 civarı tekstil fabrikamız var. Bu fabrikalarımız yüzde 40 kapasiteyle üretime başladı. İşçilerimizin çoğu depremden sonra farklı şehirlere gittiği için barınma sorunu çözüldükçe Adıyaman'a dönüyorlar. Önümüzdeki haftadan sonra konteynerlerimiz OSB'ye gelmeye başlayacak." dedi.

Çelenk, farklı kentlere giden işçilerin geri gelmesiyle eski çalışma temposuna döneceklerini ifade etti.

Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelenk, "Tekstil sektöründe deprem öncesinde 22 bin çalışanımız vardı, umudumuz en az 15 bini ile yeniden üretime başlamak." diye konuştu.

Adıyaman'da üretilen tekstil ürünleri ihraç ediliyor

OSB'deki bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Akçay da Adıyaman'da 2008'den beri faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Kente, "Anadolu'da üretim çoğalsın, daha çok iş kaynağı oluşsun" diye geldiklerini anlatan Akçay, "Depreme yakalanmadan önce bunu gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Fabrikamızı yenileyerek 400 civarındaki çalışan sayımızı 800'e çıkarma hedefiyle yola çıktık. Fakat depremle bu tamamen yok oldu." ifadelerini kullandı.

Depremde fabrikayı kapattıklarını ve afetzedelere yardıma koştuklarını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"İlk önce insanların barınabilmesini sağlamak ve onlara yemek, ekmek ve çorba çıkartabilecek şekilde harekete geçtik. Depremin ikinci gününden itibaren bunu yapmaya başladık. Depremin ardından işçilerimize yaşam alanları oluşturmaya başladık. Sonrasında hayatı normale döndürmek için fabrikamızda çarkları döndürmeye başladık. Belki yüzde 1 veya yüzde 2 kapasite ile çalışıyoruz ama burada yaşamı normalleştirmemiz lazım. Herkesin fabrikasını açması ya da faaliyete geçmesi lazım. Geri dönüşü sağlamalıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Şu an burada depremzede işçilerimizin ürettiklerini ihraç ediyoruz."

Akçay, fabrikada çalışan 6 işçilerini depremde kaybettiklerini sözlerine ekledi.

Adıyaman'da 265 tekstil firmasından 65'inde çarkların yeniden dönmeye başladığı belirtildi.

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