Adana'da dekoratif hale getirilen bitkiler 20 ülkeye ihraç ediliyor
Adana'da bir işletme, çeşitli bitkileri "koruma teknolojisi" uygulayıp dekoratif hale getirerek ihraç ediyor.
Adana
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesi'ndeki çiçekçilik firması işletmecisi Alper Kahveci, 7 yıl önce doğada bazı türleri yabancı ot olarak bilinen horoz ibiği, kuş otu, keten otu ve kuşkonmazın uzun yıllar dekoratif amaçlı kullanılması için çalışma başlattı.
Lavanta, ortanca, deniz lavantası, buğday, yulaf, altınbaşak, mimoza bitkilerini de ürünleri arasına katan Kahveci, bitikleri renklendirerek üretime başladı.
Kahveci, "bitki koruma" teknolojisi uygulayıp dekoratif hale getirdiği bitkilerini Hollanda, Avusturya, Almanya, ABD, Libya, İsrail ve Avustralya'nın da olduğu 20 ülkeye ihraç etmeye başladı.
"Kapasitelerini artırma noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz"
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, firmayı ziyaret ederek Kahveci'den tesis hakkında bilgi aldı.
Firmanın ham maddesinin büyük bölümünün bölgede çiftçilerle sözleşme modeliyle üretildiğini belirten Tekin şunları kaydetti:
"Buraya 'değersiz' gibi giren bitkilerden piyasada katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkıyor. 2 yıldır Karaisalı'da faaliyet gösteren firmamız ciddi bir pazar payına sahip. İşlenen bitkilerin temel tazeliği korunarak böceklenmeden başka haşerelere maruz kalmadan uzun yıllar dekoratif amaçlı kullanımı mümkün oluyor. 20 ülkeye ihracat yapıyor olmaları ülkemiz için önemli. Kapasitelerini artırma noktasında biz de elimizden gelen desteği vereceğiz."
Kahveci de bitkilerin uzun yıllar doğadaki kadar canlı göründüğünü anlatarak "İthal edilen ürünler çok yüksek fiyatla yurt içine giriyordu. Biz bazı türlerin tohumunu yurt dışından getirip bölgede ekimlerini yaptırdık. Pazara ürün sunmamız sonrası bunların ithalatı bitti. Biz şimdi bu ürünleri 20 ülkeye ihraç eder hale geldik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.