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Ekonomi

AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

Ata Ufuk Şeker   | 21.02.2023
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü

Brüksel

​​​​​​​Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, AB'nin doğal gaz tüketimi ağustos-ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 19,3 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğal gaz tüketimi önceki 6 yılın ortalamasının altında kaldı.

Ayrıca, AB üyesi 21 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.

Doğal gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57,3 ile Finlandiya, yüzde 47,9 ile Litvanya ve yüzde 40,2 ile İsveç oldu.

İrlanda, İspanya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.

AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.

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